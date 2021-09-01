اقتصاد

وزير النفط العراقي: الزيادات التدريجية احتوت "الفوضى"

تحالف الدول المنتجة للنفط سيواصل مراقبة الأسواق للرد على أي تغييرات في العرض والطلب
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وزير النفط العراقي خلال اجتماع أوبك
وزير النفط العراقي خلال اجتماع أوبك
العراق وزارة النفط أوبك بلس العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الأربعاء إن سياسة "أوبك بلس" المتعلقة بالزيادات التدريجية في إنتاج الخام ستساعد في استقرار أسواق النفط العالمية.

وأعلن عبد الجبار في بيان أعقب انتهاء اجتماع "أوبك بلس"، عن الاتفاق على ضخ الزيادة التدريجية 400 ألف برميل يومياً ابتداءً من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وأضاف أن العراق يدعم جميع الاتفاقات داخل "أوبك بلس" والتي تساعد في استقرار السوق النفطية، مردفاً "اتفاقات خفض الإنتاج وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية قد أدت إلى احتواء الفوضى التي تسببت بها تداعيات انتشار كوفيد-19".

وقال عبد الجبار إن تحالف الدول المنتجة للنفط سيواصل مراقبة الأسواق للرد على أي تغييرات في العرض والطلب.

وسبق أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا على التمسك بسياستها الحالية المتمثلة في الزيادات التدريجية في إنتاج النفط، على الرغم من تعديل توقعات الطلب لعام 2022 وسط ضغط أمريكي متواصل لزيادة الإنتاج.

 

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