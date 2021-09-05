أحداث غينيا تهدد مباراة المغرب في تصفيات مونديال قطر

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول مغربي الأحد إن منتخب بلاده لكرة القدم "آمن" في العاصمة الغينية كوناكري التي تشهد انقلاباً عسكرياً وفوضى وسط مزاعم بإلقاء القبض على الرئيس ألفا كوندي و"حل" مؤسسات الدولة من قبل ضباط من القوات الخاصة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن محمد مقروف من الاتحاد المغربي لكرة القدم قوله إن أعضاء المنتخب الوطني الذي كان من المفترض أن يواجه غينيا الإثنين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 "بأمان وهم حاليا في فندق بعيدا عن التوترات".

وأضاف أن الاتحاد "يعمل على إخلاء الفريق اليوم".

وسُمع إطلاق نار كثيف في وسط كوناكري الأحد وزعم الانقلابيون أنهم اعتقلوا الرئيس كوندي ونشروا شريط فيديو يظهر رئيس الدولة محاطًا بالجنود.

لكن الحكومة قالت في بيان لها إنها "صدت" الهجوم على القصر الرئاسي.

وتعاني غينيا التي تعتبر من أفقر دول العالم على الرغم من أنها تمتلك موارد معدنية كبيرة، منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي.