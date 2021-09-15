سیاسة

وزير التخطيط العراقي: الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى

author_image آريان ابراهيم شوكت
وزير التخطيط العراقي: الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى
وزير التخطيط العراقي: الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى
العراق

أربيل (كوردستان 24)- صرح وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، اليوم الأربعاء،15 أيلول سبتمبر(2021) أن سياسات وزارة التخطيط وتوجهات الحكومة العراقية، تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته.

وقال وزير التخطيط العراقي في بيان صحفي إن "الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى، وفي حالتين فقط الأولى، أهمية المشاريع الكبيرة، والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذه".

وأضاف أن "الوزارة لن تدرج أو توافق على أي مشروع، مالم يكن متوافرا على جميع المتطلبات وفي مقدمتها دراسة الجدول "

ودعا الوزير العراقي وفقا للبيان، الوزارات المعنية التي لديها مشاريع ممولة من قرض البنك الدولي، إلى الإسراع في إنجازها والاستفادة من أموال القروض المتوفرة حاليا.

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