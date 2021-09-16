ضبط منصات اطلاق صواريخ بمنطقة الشلالات بالموصل

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر امني عراقي، بضبط منصات إطلاق صواريخ فى منطقة الشلالات قريبا من مجمع زيونة شمال شرق الموصل.

وقال المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن قوة من الفرقة 16 بالجيش العراقى تلقت معلومات استخباراتية تفيد بالعثور على 8 صواريخ مع منصة إطلاق نوع كراد و6 صواريخ معدة للإطلاق باتجاه معسكر زليكان بالموصل.

فيما لم يكشف المصدر عن الجهة التى كانت تنوى قصف المعسكر. وفى السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق القبض على 5 عناصر إرهابية فى محافظتى كركوك والأنبار.

وقالت الخلية فى بيان لها "أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية، تمكنت دوريات جهاز الأمن الوطنى فى كركوك من القبض على خلية مكونة من 3 إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الإجرامية، أحدهم عمل عنصرا استخباريا ضمن ما يسمى ولاية كركوك".