ریاضة

الأسطورة بيليه يدخل العناية المركزة مجدداً

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عانى بيليه في تشرين الثاني نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية
عانى بيليه في تشرين الثاني نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية
العالم بيليه البرازيل

أربيل (كوردستان 24)- دخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه العناية المركزة لفترة وجيزة الجمعة بعد معاناته من صعوبات في التنفس.

وأعلن مستشفى أينشتاين في ساو باولو حيث خضع لجراحة مطلع الشهر الجاري، أن بيليه البالغ 80 عاماً "في حالة مستقرة راهناً من ناحية القلب والأوعية الدموية والتنفس".

وكان بيليه قد خضع في 4 أيلول سبتمبر الجاري في المستشفى عينه لجراحة لإزالة ورم في القولون، تم اكتشافه خلال فحوص روتينية.

وبقي في العناية المركزة حتى 14 أيلول سبتمبر قبل نقله إلى غرفة عادية.

وتدهورت صحة بيليه، في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في نيسان أبريل 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية.

ولدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات من الكلى.

وعانى بيليه في تشرين الثاني نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.

ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً.

وتسبب كسر إحدى الضلوع أثناء احدى المباريات بضرر في كليته اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.

وسجل بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، 77 هدفا في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977.

واختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل (فيفا).

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