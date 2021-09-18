شيخ الأزهر يلبي دعوة كوردستان ويحدد موعد زيارته لأربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إنه سيزور العراق وإقليم كوردستان في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن الطيب قوله إن زيارته ستشمل النجف وبغداد والموصل، فضلاً عن أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجّه في منتصف آذار مارس الماضي دعوة رسمية إلى الطيب لزيارة الإقليم.

وسلّم وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم بيشتوان صادق حينها دعوة مسرور بارزاني إلى شيخ الأزهر. وأبدى شيخ الأزهر وقتئذ سعادته بدعوة مسرور بارزاني لزيارة كوردستان.

إلى ذلك قال سفير العراق في القاهرة احمد نايف الدليمي "لقد اتفقنا مع مشيخة الأزهر على ترتيب هذه الزيارة المهمة التي سيكون لها برنامج واسع وفقرات وفعاليات مهمة".

وتابع "تجري الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال شيخ الأزهر في العراق".