سیاسة

شيخ الأزهر يلبي دعوة كوردستان ويحدد موعد زيارته لأربيل

سبق أن أبدى شيخ الأزهر سعادته بدعوة مسرور بارزاني لزيارة إقليم كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
الطيب تلقى دعوة رسمية من مسرور بارزاني لزيارة إقليم كوردستان
الطيب تلقى دعوة رسمية من مسرور بارزاني لزيارة إقليم كوردستان
کوردستان شيخ الأزهر كوردستان مسرور بارزاني الأزهر

أربيل (كوردستان 24)- قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إنه سيزور العراق وإقليم كوردستان في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن الطيب قوله إن زيارته ستشمل النجف وبغداد والموصل، فضلاً عن أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجّه في منتصف آذار مارس الماضي دعوة رسمية إلى الطيب لزيارة الإقليم.

وسلّم وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الإقليم بيشتوان صادق حينها دعوة مسرور بارزاني إلى شيخ الأزهر. وأبدى شيخ الأزهر وقتئذ سعادته بدعوة مسرور بارزاني لزيارة كوردستان.

إلى ذلك قال سفير العراق في القاهرة احمد نايف الدليمي "لقد اتفقنا مع مشيخة الأزهر على ترتيب هذه الزيارة المهمة التي سيكون لها برنامج واسع وفقرات وفعاليات مهمة".

وتابع "تجري الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال شيخ الأزهر في العراق".

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

إقليم كوردستان يسجل تراجعاً بإصابات ووفيات كورونا في يوم واحد
  2 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني للبعثة الأوروبية: مستعدون للتعاون لضمان سلمية الانتخابات
  3 ساعات
کوردستان

اعتقال المتهم الرئيسي في اغتيال مسؤول بحزب العمال في السليمانية
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف