مسرور بارزاني يوجه دعوة رسمية إلى شيخ الأزهر لزيارة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، دعوة رسمية إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لزيارة الإقليم.

وسلّم وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق دعوة مسرور بارزاني إلى شيخ الأزهر في إطار زيارته إلى مصر.

وخلال اللقاء، نقل صادق تقدير قيادة إقليم كوردستان وتثمينها للدور المعتدل الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نقل رسالة الإسلام الحنيف.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف أن اللقاء بحث كذلك ملف طلبة إقليم كوردستان الذين يدرسون في الجامعات والمراكز التعليمية التابعة للأزهر.

وتطرق شيخ الأزهر إلى دور العلماء والمثقفين الكورد في خدمة الإسلام والمسلمين، كذلك وصف إقليم كوردستان بأنه مركز للتعايش والاستقرار.

هذا وأبدى شيخ الأزهر سعادته بدعوة مسرور بارزاني لزيارة إقليم كوردستان.