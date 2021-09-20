واشنطن بوست تكشف جانبا من الخلافات الامريكية الفرنسية

أربيل (كوردستان 24)- تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ضغط الرئيس جو بايدن من أجل اجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئته والمسؤولون الامريكيون مندهشون من ردة الفعل الفرنسية القوية.

وكشفت الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين يرجعون سبب الخلاف إلى الانتخابات الفرنسية القادمة، ورغبة الرئيس الفرنسي ماكرون في الفوز، حيث دعوا إلى وقف التصعيد.

وأوضحت الصحيفة الامريكية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى وجهًا لوجه مع السفير الفرنسي فيليب إتيان يومي الخميس والجمعة وكانت زيارة يوم الجمعة لإبلاغ سوليفان باستدعاء السفير الفرنسي على الفور وغادر إيتيان واشنطن بعد ساعات.

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حاول إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي لابلاغه بالصفقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا قبل الإعلان عنها لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الفرنسيين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تحديد موعد المكالمة.

وتوقع مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية أن تتحسن العلاقات مرة أخرى بعد أن أعرب الفرنسيون عن استيائهم قائلين إنهم يتوقعون عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة وقال مسؤول فرنسي إن سحب السفير من أجل المشاورات من المرجح أن يستمر أسبوعا على الأقل.