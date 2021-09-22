سیاسة

اصابة عضو في "الديمقراطي الكوردستاني" بجروح بعد استهدافه من قبل مجهولين بكركوك

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أصيب عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني لقمان آلتون بجروح، بعد استهدافه من قبل مجهولين في بلدة شواني التابعة لمحافظة كركوك.

وفي الليلة الماضية، أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة، النار على لقمان آلتون وهو عضو في "الديمقراطي الكوردستاني" بناحية جمجمال، واسفر الهجوم عن اصابته بجروح خفيفة.

وقال آلتون لكوردستان 24 "اثناء عودتي الى المنزل الليلة الماضية،تم اطلاق النار علي من قبل مسلحين يستهدفون سيارة بالقرب من قرية بابلان، وقد حدثت بيننا مواجهة مسلحة اصبت على إثرها بجروح في ساقي وعيني".

واشار آلتون الى ان المنطقة التي حدثت فيها المواجهة تقع بين مناطق تمركز الجيش العراقي وقوات البيشمركة، فيما أكد أنه لم يتمكن من تحديد هوية الفاعلين.

 

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