سیاسة

طالبان: الحركة جدية في القضاء على التنظيمات الارهابية

هجمات داعش تحت السيطرة
author_image آريان ابراهيم شوكت
طالبان: الحركة جدية في القضاء على التنظيمات الارهابية
طالبان: الحركة جدية في القضاء على التنظيمات الارهابية
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- صرح المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأربعاء،22 أيلول (سبتمبر 2021)  إن هجمات تنظيم داعش تحت السيطرة، مشددا على جدية الحركة في القضاء على التنظيمات الإرهابية.

وأضاف المتحدث باسم حركة طالبان ، وهو وكيل وزارة الإعلام والثقافة في حكومة طالبان الانتقالية، "سوف نضع حدا لهجمات تنظيم داعش، وهي تحت السيطرة". مضيفا أن دولة الإمارات كانت في طلائع الدول التي أرسلت المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى أفغانستان. وأردف مجاهد أن الفريق الفني الإماراتي يلعب دورا كبيرا في إعادة تأهيل مطار كابول، تمهيدا لفتحه بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية.

وأضاف المتحدث، باسم الحركة أن طالبان طالبت الأمم المتحدة بإيجاد أرضية مشتركة للتعاون والتبادل الدبلوماسي والاعتراف بشرعية الحكومة. وعن علاقات طالبان بالمجتمع الدولي، قال "نسعى لتعزيز علاقتنا مع المجتمع الدولي وإيجاد سبل للعمل معا وفق تفاهمات مشتركة، نريد بناء علاقات طيبة وبناءة مع جميع الدول على أساس العمل والمصالح المشتركة".

 

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