سيرة مناضل ...صدر حديثا للقراء: الجزء الرابع من كتاب ( البارزاني والحركة التحررية الكوردية- ثورة كولان) للرئيس مسعود بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- طبع حديثا الجزء الرابع من سلسلة كتاب (البارزاني والحركة التحررية الكوردية - ثورة كولان) لمؤلفه الرئيس مسعود بارزاني متحدثا عن ثورة (كولان التحررية).

ويتالف الجزء الرابع من كتاب (البارزاني والحركة التحررية الكوردية - ثورة كولان) من قسمين كل قسم في كتاب منفصل ويتألف الكتاب الاول من 616 صفحة والثاني من 488 صفحة وكل ذلك موثقا بمجموعة من الصور والوثائق التأريخية المهمة. وصدرت الطبعة الاولى من الجزء الرابع لكتاب الرئيس بارزاني في أربيل في شهر آب 2021.

ويتحدث الكتاب عن تاريخ الحركة التحررية الكوردية والاحداث السياسية التي مرت على الشعب الكوردي طوال أكثر من نصف قرن وصولا الى ثورة كولان التحررية ولغاية عام 1990 والدور القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذه الاحداث وارتباط مسيرة الحركة القومية الكوردية بالزعيم الخالد مصطفى البارزاني والحديث حول دوره وقيادته ومواقفه السياسية وإنجازاته الكوردية والعراقية والكوردستانية والإقليمية والعالمية.