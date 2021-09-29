السيستاني يحث على انتخابات نزيهة بعيدة عن التدخلات الخارجية

أربيل (كوردستان 24)- دعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الحكومة العراقية إلى ضمان نزاهة الانتخابات وإجرائها في أجواء "بعيدة عن التدخلات الخارجية".

وقال مكتب السيستاني في بيان إن المرجعية الشيعية تشجع الجميع على المشاركة "الواعية والمسؤولة" في الانتخابات المقررة في 10 من الشهر المقبل.

وأقر السيستاني بوجود "بعض النواقص" في الانتخابات، لكنه أشار إلى أنها "تبقى الطريق الأسلم للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى".

وحث المرجع الشيعي الناخبين على أخذ "العِبَر والدروس من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد".

وقال "على القائمين بأمر الانتخابات أن يعملوا على إجرائها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية وأن يراعوا نزاهتها".