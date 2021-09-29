سیاسة

الكاظمي يعلق على بيان السيستاني: ملتزمون بحماية العملية الانتخابية

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مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء على بيان المرجع الشيعي علي السيستاني حول ضمان نزاهة العملية الانتخابات وحمايتها.

وكتب الكاظمي على حسابه في تويتر "تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني (دام ظله)، حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية".

وأضاف "نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، وندعو المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار".

كان السيستاني قد دعا في بيان أصدره مكتبه، الحكومة العراقية إلى ضمان نزاهة الانتخابات وإجرائها في أجواء "بعيدة عن التدخلات الخارجية".

 

 

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