سیاسة

علاوي: كوردستان جزء من أملنا ولا يجوز إهمالها

"كوردستان جزء من حياتنا ومستقبلنا وأملنا ولا يجوز إهمالها"
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اياد علاوي في حديث لكوردستان 24
اياد علاوي في حديث لكوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان العراق اياد علاوي

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي إن كوردستان جزء من مستقبل العراق ولا يمكن تهميشها وإهمالها.

وأضاف في تصريح لكوردستان 24 أنه سعى كثيراً للتقريب بين أربيل وبغداد وحل القضايا الخلافية الشائكة، مشيراً إلى تسوية العديد من المشاكل بين الجانبين.

وتابع "كوردستان جزء من حياتنا ومستقبلنا وأملنا ولا يجوز إهمالها".

كما قال علاوي في مقابلة مع كوردستان 24 إن الديمقراطية راسخة في إقليم كوردستان لكنها حديثة العهد بالنسبة لباقي العراق.

وأضاف أن "كوردستان دفعت ضريبة الديمقراطية".

 

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