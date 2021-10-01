سیاسة

البحرين.. احتجاجات ضد فتح السفارة الإسرائيلية

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الشرق الاوسط البحرين إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- اندلعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في البحرين الجمعة غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لفتح سفارة للدولة العبرية في البلاد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال إحدى التظاهرات ضمن احتجاجات متفرقة في الدولة الخليجية الصغيرة.

وسار المتظاهرون ملوحين بالأعلام الفلسطينية والبحرينية وهم يهتفون "الموت لإسرائيل" و"لا للسفارة الإسرائيلية في البحرين الإسلامية"، ولم ترد تقارير عن اعتقالات.

جاءت زيارة لبيد الخميس بعد عام من تطبيع البحرين للعلاقات مع إسرائيل، في خرق لعقود من الإجماع العربي حول عدم إقامة علاقات مع الدولة العبرية في غياب حلّ للقضية الفلسطينية.

كما أقامت الإمارات والسودان والمغرب علاقات مع إسرائيل في سلسلة من الاتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة وتعرف باسم "اتفاقيات أبراهام".

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