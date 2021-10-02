سیاسة

"العد التنازلي بدأ".. الكاظمي عن الانتخابات: أمامنا أيام لاختيار الأصلح

رفع مئات العراقيين يوم أمس شعارات لا تختلف عن تلك التي رددوها في احتجاجات 2019، في تحرك يأتي قبيل الانتخابات العراقية العامة
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - صورة: مكتبه الإعلامي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - صورة: مكتبه الإعلامي
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن بدء "العد التنازلي" للانتخابات التشريعية المقررة في 10 من الشهر الجاري.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين حيث تظاهر المئات يوم أمس في بغداد والجنوب إحياء للذكرى.

وقال الكاظمي إن تلك الاحتجاجات "طالبت بالدولة والإصلاح ورفض الفساد".

ورفع مئات العراقيين يوم أمس شعارات لا تختلف عن تلك التي رددوها في احتجاجات 2019، في تحرك يأتي قبيل الانتخابات العراقية العامة.

وأضاف الكاظمي "اليوم بدأ العد التنازلي للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي كانت من متبنيات تشرين الأساسية، لرسم مستقبل أفضل لوطننا".

وقال "أمامنا أيام لاختيار الأصلح والأكثر نزاهة لتمثيل شعبنا".

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها نحو 3 آلاف مرشح للتنافس على 329 مقعداً في البرلمان الاتحادي.

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