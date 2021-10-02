العراق.. القوات الأمنية تدخل حالة إنذار قصوى مع إعلان إكمال خطط الانتخابات
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات السبت إكمال جميع خطط تأمين يوم الاقتراع في العاشر من الشهر الجاري.
وقال رئيس اللجنة الفريق عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي ببغداد، إن مفوضية الانتخابات "أكملت كافة استعداداتها في حماية مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والمخازن المخصصة في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى أن قوات الأمن جاهزة ليوم الانتخابات.
وأضاف أن القوات الأمنية كافة دخلت "في حالة إنذار اعتباراً من اليوم وستستمر إلى ما بعد الانتخابات"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية لن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين".
وتلا الشمري إجراءات الطوارئ التي ستنفذ في الأيام القليلة المقبلة، حيث سينفذ بعضها في التاسع من هذا الشهر ويستمر لغاية 11 من الشهر نفسه:
والإجراءات هي:
- غلق مطارات بغداد والنجف والبصرة وأربيل والسليمانية
- غلق مداخل المحافظات (السيطرات الرئيسية) ومنع تنقل العجلات والأشخاص بين المحافظات
- حظر حركة عجلات الحمل والدراجات النارية والعربات (التكتك والستوتة) وغيرها داخل المدن وتوقف حركة القطارات
- تخويل اللجنة العليا للانتخابات فرض حظر التجوال الشامل عند الضرورة وفي الحالات الطارئة
- منع كافة التجمعات البشرية بجميع أشكالها
- عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع
- منع استخدام الطائرات المسيّرة لأغراض التصوير
- غلق كافة الأسواق والمطاعم والمولات والمراكز التجارية والشركات باستثناء محال بيع المواد الغذائية والخضار والصيدليات والمخابز
- يكون يوم الاقتراع العام عطلة رسمية باستثناء الدوائر الصحية والخدمية والأمنية
- تضع الوزارات الخدمية خطة خاصة بيوم الاقتراع (10 تشرين الأول) لدعم العملية الانتخابية
- تدخل كافة القوات الأمنية العسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات والأمن الوطني الإنذار جيم.