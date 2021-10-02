العراق.. القوات الأمنية تدخل حالة إنذار قصوى مع إعلان إكمال خطط الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات السبت إكمال جميع خطط تأمين يوم الاقتراع في العاشر من الشهر الجاري.

وقال رئيس اللجنة الفريق عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي ببغداد، إن مفوضية الانتخابات "أكملت كافة استعداداتها في حماية مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والمخازن المخصصة في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى أن قوات الأمن جاهزة ليوم الانتخابات.

وأضاف أن القوات الأمنية كافة دخلت "في حالة إنذار اعتباراً من اليوم وستستمر إلى ما بعد الانتخابات"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية لن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين".

وتلا الشمري إجراءات الطوارئ التي ستنفذ في الأيام القليلة المقبلة، حيث سينفذ بعضها في التاسع من هذا الشهر ويستمر لغاية 11 من الشهر نفسه:

والإجراءات هي: