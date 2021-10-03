سیاسة

مسرور بارزاني ووفد برلماني سويدي يبحثان "انتخابات تشرين" وجملة ملفات

جرى في اللقاء، بحث آخر التطورات في إقليم كوردستان، فضلاً عن مناقشة الانتخابات التشريعية العراقية المرتقبة
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني خلال لقائه وفداً برلمانياً سويدياً
مسرور بارزاني خلال لقائه وفداً برلمانياً سويدياً
کوردستان انتخابات العراق 2021 مسرور بارزاني السويد علاقات كوردستان - السويد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وفداً برلمانياً سويدياً تألف من هاكان سفنلينغ وياسمين بوسيو.

وجرى في اللقاء، بحث آخر التطورات في إقليم كوردستان، فضلاً عن مناقشة الانتخابات التشريعية العراقية المرتقبة.

كذلك تباحث الجانبان حول وضع مكونات إقليم كوردستان وضرورة تنفيذ اتفاق سنجار، إلى جانب تسليط الضوء على أوضاع النازحين واللاجئين وأهمية توفير الأرضية المناسبة لعودتهم إلى ديارهم طواعية.

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