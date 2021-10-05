بعد أربع سنوات.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعود الى مقراته في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني دياري حسين، ان الحزب بصدد العودة الى مقراته في مدينة كركوك.

وقال دياري حسين لكوردستان 24، "بعد أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول، قوات وفصائل عسكرية كثيرة انتشرت في كركوك، ومعظمها تمركزت في مقراتنا".

واكد حسين ان هذه القوات تعهدت بإخلاء مقراتنا في كركوك وخانقين، كما أخلتها في مخمور والموصل ومناطق أخرى.

وعاد "الديمقراطي الكوردستاني" الى كركوك للمرة الأولى بعد أربعة أعوام من أجل القيام بحملاته الانتخابية، وذلك بعد أن أخلى الحزب كافة مقراته في المحافظة عقب أحداث 16 أكتوبر 2017.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أيار الماضي في إحدى مقابلاته "ينبغي أن نتعلم من أخطائنا، نحن الآن في مرحلة بناء الثقة ومقبلون على انتخابات، ويجب أن تتهيأ فرص متساوية للجميع في الانتخابات.. قريباً سيستأنف الحزب الديمقراطي الكوردستاني مهامه في كركوك، لكن دون مسلحين، لأنه لن يُسمَح بوجود عناصر مسلحة في المقرات الحزبية، وبالتأكيد سيُطَبَّق مبدأ العدالة للجميع."

واشار الكاظمي الى تشكيل لجنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لهذا الغرض.

ويشارك الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة بمرشحين اثنين في دائرتين انتخابيتين منفصلتين ضمن محافظة كركوك.