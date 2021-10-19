مع ارتفاع عدد اصابات كورونا.. جامعة في كوردستان تُلزم طلبتها بارتداء الاقنعة الواقية

أربيل (كوردستان 24)- مع ارتفاع نسبة اصابات كورونا، قررت إدارة جامعة رابرين إلزام طلبتها بإرتداء الاقنعة الواقية، مؤكدة أنه لن يُسمح لأي مخالف من الكادر التدريسي أو الإداري أو الطلبة، من الدخول الى حرم الجامعة.

وقالت رئاسة جامعة رابارين في بيان "مع ارتفاع معدل الفيروس التاجي في منطقة رابرين، قررت رئاسة الجامعة إلزام المدرسين والموظفين الإداريين والطلبة، بإرتداء الاقنعة الواقية وذلك حفاظا على سلامة الجميع، وسيتم منع كل من يخالف ذلك، من دخول حرم الجامعة وقاعات التدريس".

وفي وقت سابق، قال المدير العام لصحة رابرين ديار ابراهيم، لكوردستان 24، ان "عدد الإصابات في قضاء رابرين آخذ في الارتفاع وأن نتائج 70 بالمئة من الفحوصات اليومية تكون إيجابية".

واكد ان كافة المصابين الذين يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات، هم ممن لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا.