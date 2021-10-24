مسيّرة تركية تستهدف مركبة تابعة لـ"سوريا الديمقراطية" في كوباني

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طائرة تركية بدون طيّار قصفت مركبة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة كوباني في ريف حلب الشرقي.

وبحسب المرصد فإن الهجوم أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وذلك بعد أقل من 72 ساعة على استهداف مماثل وفي المدينة ذاتها.

وأشار المرصد إلى أن تركيا تعتزم إلى شن "عمليات نوعية" في الأراضي السورية "بعد الضوء الأخضر الروسي"، لافتاً إلى أن موسكو تضغط على قيادات قوات سوريا الديمقراطية لـ"تقديم تنازلات للنظام السوري".