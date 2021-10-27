بينها الكهرباء والوقود.. حكومة كوردستان تجتمع لبحث حزمة مواضيع

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، ان من المقرر أن يعقد مجلس وزراء الاقليم اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني لبحث عدد من المواضيع.

وذكرت الدائرة في بيان ان من المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

أولا: عرض تقرير وزارة الكهرباء بشأن خطوات الوزارة ومشاريعها في إعادة تنظيم الكهرباء الوطنية (التنمية والمعوقات)، وكذلك المشاريع الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في تمديد الكهرباء والنقل وتحصيل الإيرادات.

ثانيا: تقرير وزارة الصحة عن أحدث إحصائيات فيروس كورونا في المنطقة ومعدل تطعيم الناس باللقاحات وخاصة الموظفين والمعلمين، وعرض قرارات الاجتماع الأخير للجنة العليا لعلاج فيروس كورونا.

ثالثا: عرض موضوع ارتفاع أسعار الوقود في الإقليم والجهود الأخيرة التي تبذلها وزارة الموارد الطبيعية لحل هذه القضية والتعاون مع وزارة النفط الاتحادية في هذا الصدد.