إسكتلندا.. مدرسة ابتدائية تطلب من الأولاد والمدرسين ارتداء التنانير

أربيل (كوردستان 24)- طلبت مدرسة (كاسل فيو) الابتدائية في إدنبرة بإسكتلندا، من تلاميذها الذكور والمعلمين ارتداء التنانير على غرار مبادرة في إسبانيا.

وبحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإن التلاميذ الذكور ممن تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات انخرطوا في هذه المبادرة من أجل "تعزيز المساواة" بين الجنسين.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة بعض الآباء، وعلقوا على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول "دعوا الأطفال يكونون أطفالاً".

وكانت إسبانيا قد خصصت الرابع من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام يوماً لارتداء التنورة في المدارس بهدف التضامن مع صبي طُرد لارتدائه تنورة العام الماضي.

وقالت مدرسة كاسل فيو في رسالة إلى أولياء الأمور بالبريد الإلكتروني، إن خطوتها تهدف إلى أن يشعر الأطفال "بالراحة"، مشيرة إلى أن البنطلونات والسراويل الضيقة يمكن ارتداؤها تحت التنانير إذا لزم الأمر.

كذلك عرضت المدرسة توفير التنانير لبعض الصبية إذا لم تكن مناسبة المقاس في المنزل. ويمكن للمدرسين ارتداء التنانير أيضاً.

وكتب أحد أولياء الأمور على تويتر قائلاً "إذا أراد صبي ارتداء تنورة فينبغي السماح له بذلك... ولكن لماذا الضغط على الناس ليطلبوا من ابنهم ارتداء تنورة؟"

وذكرت مدرسة كاسل فيو أن فكرة ارتداء التنورة تبلورت لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي بعد أن أصبحوا على دراية بالمبادرة الإسبانية.

وقالت "نريد أن تكون مدرستنا شاملة وأن تعزز المساواة".

وخاطب المعلمون أولياء الأمور بالقول "نحن حريصون على نشر رسالة مفادها أن الملابس ليس لها جنس معين، ويجب أن نكون أحراراً في التعبير عن أنفسنا كما نريد".

وقال مجلس المدينة، بحسب صحيفة ديلي ميل، إن التلاميذ ليسوا مضطرين للمشاركة إذا لم يرغبوا في ذلك.