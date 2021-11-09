المرصد: انفجار القامشلي أودى بحياة 3 أشخاص من أسرة واحدة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء بأن انفجاراً لم تعرف طبيعته أودى بحياة 3 أشخاص من أسرة واحدة في القامشلي.

وقال المرصد نقلاً عن مصادر محلية، إن الانفجار وقع بسيارة في حي الهلالية، مشيراً إلى أن الهجوم كان يستهدف "عضواً في مستشارية قيادة قوات سوريا الديمقراطية، ولكن لم يكن ضمن السيارة المستهدفة، ليسفر الانفجار عن استشهاد جده وشقيقه وثالث من أقربائهم".

وأضاف أنه "حتى اللحظة لم يتم التأكد من مسببات الانفجار فيما لو كان ناجماً عن قصف مسيّرة تركية أم عبوة ناسفة زرعت بالسيارة في وقت سابق".