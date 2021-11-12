كورونا.. العراق يتأهب للموجة الرابعة بأسرة إضافية في المستشفيات

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الصحة العراقية اتخاذ سلسلة إجراءات مبكرة تحسباً لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب كتاب رسمي اطلعت عليه كوردستان 24، فقد وجهت وزارة الصحة كتاباً إلى جميع الدوائر والمؤسسات الصحية في عموم البلاد بما في ذلك إقليم كوردستان، فإن الإجراءات الجديدة تأتي بسبب الموقف الوبائي لبعض المحافظات "الذي ينذر باحتمالية حدوث موجة رابعة" من الوباء.

وعُمم الكتاب نظراً ما تشهده بعض دول العالم من زيادة بأعداد الإصابات بالرغم من تحقيق نسب تغطية باللقاحات مواطنيها تجاوزت 50 بالمئة.

ودعت وزارة الصحة الاتحادية إلى "اتخاذ الاستعدادات اللازمة من توفر الأسرة الكافية والأدوية والمستلزمات الأخرى تحسباً لأي زيادة محتملة بالإصابات والتأكيد على رفع نسب التغطية بلقاحات كوفيد-19 لكافة الفئات المشمولة".

وسجل العراق لغاية الآن 2066905 إصابة بفيروس كورونا، منها 23445 حالة وفاة، بما في ذلك إقليم كوردستان، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة.

ومن أصل 40 مليوناً، تلقى نحو 6.4 مليون مواطن اللقاحات في عموم العراق.