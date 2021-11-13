مجتمع

وفاة رجل أعمال شهير بعد 4 أسابيع على سفره للفضاء

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غلين دي فريس رجل الأعمال الذي سافر إلى الفضاء
غلين دي فريس رجل الأعمال الذي سافر إلى الفضاء
العالم الفضاء رجل الأعمال غلين دي فريس

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت السلطات المحلية أن غلين دي فريس رجل الأعمال الذي سافر إلى الفضاء الشهر الماضي توفي في حادث تحطم طائرة صغيرة في نيوجيرسي.

وكان دي فريس قد انطلق إلى الفضاء مع الممثل ويليام شاتنر على متن مركبة تشغِّلها شركة بلو أوريجين المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

وقالت شبكة (سي.بي.إس) إن الطائرة تحطمت في مقاطعة ساسكس، وأن دي فريس ورجلا آخر يدعى توماس فيشر لقيا حتفهما.

وأشارت إلى أن إدارة الطيران الاتحادية تجري تحقيقات في الحادث.

وكتبت بلو أوريغين على تويتر "يعتصرنا الحزن لسماع نبأ وفاة جلين دي فريس المفاجئة. كان سبباً في قدر كبير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريغين بأكمله ولزملائه في الطاقم".

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