سیاسة

الرئيس بارزاني وبافل جلال طالباني يبحثان آخر مستجدات الوضع العام والقضايا الراهنة

تناول الجانبان إطلاق مشروع شراكة وطنية يقوم على أساس المصلحة القومية حيال جميع القضايا السياسية وصياغة برنامج مشترك للجانبين حول ملف تشكيل الحكومة العراقية القادمة
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الرئيس بارزاني يستقبل جلال بافل طالباني - صورة: مقر البارزاني
الرئيس بارزاني يستقبل جلال بافل طالباني - صورة: مقر البارزاني
کوردستان إقليم كوردستان الرئيس مسعود بارزاني بافل جلال طالباني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الاثنين بافل جلال طالباني، وفقاً لبيان أصدره مقر البارزاني.

وبحسب البيان فقد جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع العام والقضايا الراهنة، وتم التأكيد على وحدة الأمة الكوردية وتوحيد الجهود المبذولة لحل المشاكل، بما يخدم شعب كوردستان.

وأشار البيان إلى أنه تم التباحث بشأن المرحلة الجديدة في العراق بعد الانتخابات، وأكد الجانبان على أهمية توحيد الخطاب الكوردي في بغداد، كذلك تم التشديد على ضرورة أن يعمل الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني من أجل الوحدة وانسجام البيت الكوردي.

وتناول الجانبان إطلاق مشروع شراكة وطنية يقوم على أساس المصلحة القومية حيال جميع القضايا السياسية وصياغة برنامج مشترك للجانبين حول ملف تشكيل الحكومة العراقية القادمة، وترسيخ مبدأ الشراكة في الحكم وتلبية طموحات المواطنين وتحقيق الاستقرار.

 

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