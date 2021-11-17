اقتصاد

قفزة جديدة في أسعار الغاز بأوروبا والانتكاسات تكبل "الخط الروسي"

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم الغاز الأوروبي روسيا

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزة جديدة اليوم الأربعاء بعد تأجيل في عملية الموافقة على خط أنابيب رئيسي جديد من روسيا الذي تشير المصادر الألمانية إلى أن تشغيله سيؤجل لغاية ربيع العام المقبل.

ووفقاً لوكالة رويترز أثارت تأجيلات في عملية الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 مخاوف من أن أوروبا، التي تحصل على ثلث حاجاتها من الغاز من روسيا، قد تواجه نقصا في الكهرباء هذا الشتاء بسبب ضعف الإمدادات.

وبحسب تقارير اقتصادية فقد قفزت عقود الغاز القياسية في أوروبا ثمانية بالمئة إلى 101.60 يورو للميغاوات/ ساعة حتى منتصف النهار.

يأتي هذا بينما بلغت مكاسب العقد 60 بالمئة تقريبا الشهر الجاري، بالرغم من أنها ما زالت أقل كثيرا من ذروتها البالغة 155 يورو التي سجلتها في السادس من الشهر الماضي.

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