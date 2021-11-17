الخارجية البولندية للعالقين على الحدود: عودوا إلى بلدكم.. لا مجال للدخول

أربيل (كردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا اليوم الأربعاء إن بلاده لن تسمح بدخول المهاجرين إلى الأراضي البولندية عبر الحدود مع بيلاروسيا.

وقال جاسينا في مقابلة مع كوردستان 24 عبر سكايب، إن السبيل الوحيد الذي لا تعترض عليه بولندا إزاء المهاجرين هو "إذا دخلوا البلاد بطرق قانونية وليس بالقوة عبر الدول المجاورة".

وتابع "عندما تستخدم الدولة المجاورة الفقراء الذين قطعوا كل هذه المسافة، ومن بينهم من كوردستان كأداة لحربهم الهجينة العدوانية، فلا يمكننا السماح لهم بالدخول"، مؤكدا أن جميع المهاجرين يمكن أن يأتوا عبر المعابر الحدودية بشكل قانوني وسيتم الترحيب بهم.

وأضاف أن بولندا تحتضن جالية كوردية كبيرة، وخصوصاً في مدينة كراكوف، والتي تمثل "جزءاً مهماً من ثقافتنا"، ولكن بالنسبة للذين يحاولون دخول البلاد بشكل غير قانوني "فلدينا رسالة واحدة، عودوا إلى بلدكم".

وأضاف أنه "لا يوجد صراع بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، إنما يكمن الأمر في عدوان الديكتاتور (ألكسندر) لوكاشينكو، الذي لا يعترف به الاتحاد الأوروبي لأنه زوّر الانتخابات، ووضع الكثير من مواطنيه في السجن، ويريد استغلال الناس عبر الدفع بهم إلى الحدود بشكل غير قانوني".

ورداً على سؤال حول إمكانية السماح للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على الحدود بين بولندا وبيلاروس، قال جاسينا "لن يسمح لأي شخص بالدخول إلا الذين يحملون تأشيرات قانونية من المطارات والمعابر الرسمية".

وعندما سُئل عن التعزيزات العسكرية البولندية على الحدود، أوضح جاسينا أن "كل دولة في العالم ستتعامل بهذه الطريقة عندما يحاول شخص ما عبور الحدود بشكل غير قانوني".

وحيال الموقف الأوروبي من رد فعل بولندا، أكد جاسينا أن "الاتحاد الأوروبي يدعم دفاعنا عن حدودنا، وهو يؤيد فقط الدخول القانوني لكل دولة في التكتل الموحد".

وحين سُئل عن إمكانية حل الأزمة الراهنة على الحدود، قال المتحدث باسم الخارجية البولندية، إن "أحد الحلول المطروحة هو تجهيز العالقين بالمساعدات الإنسانية، بيد أن بيلاروس رفضت السماح للمنظمات الإنسانية بدخول بلادها بالرغم من أننا طلبنا منها ذلك مراراً".

وأضاف جاسينا أن "هناك حلا آخر يتمثل بوضع حد للسياسة العدوانية لبيلاروس في استغلال هؤلاء الناس كأداة واتخاذ قرار يتعلق بإعادتهم إلى وطنهم من عدمه".

ووفقاً لجاسينا فإن الحكومة البيلاروسية تسعى إلى استخدام المهاجرين لـ"ابتزاز الاتحاد الأوروبي لمنحه المال والاعتراف به كرئيس شرعي".

كما ذكر جاسينا أن الاتحاد الأوروبي يرفض رفع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا، مشيراً إلى أن أوروبا تعتزم فرض عقوبات إضافية.

ورداً على سؤال حول إمكانية رفض المهاجرين بسبب دياناتهم، رفض المتحدث البولندي تلك المزاعم، وقال إن بولندا لديها "تاريخ طويل من العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين"، وأردف "وعلى بعد بضعة كيلومترات من حدود بيلاروسيا ثمة أقدم المساجد في أوروبا ونرحب بكل مسلم في بولندا ولكن بالوسائل القانونية".

واختتم جاسينا حديثه بالقول إن الحكومة البولندية على اتصال دائم مع حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية وعدة دول أخرى للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين إلى مينسك.