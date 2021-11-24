العراق يستعد بخطة "متكاملة" للتعامل مع الجفاف والفيضانات

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، ان الوزارة لديها خطة "متكاملة" للتعامل مع حالات الجفاف والفيضانات التي قد تواجه البلاد.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الحمداني قوله ان "خطط الوزارة تحتاج من 50-70 مليار دولار حتى عام 2035"، مبيناً أنه "لا توجد مبالغ مالية لتنفيذ تلك الخطط".

واكد الحمداني على ضرورة تقنين الزراعة بأوقات الجفاف ونقص المياه، منوها بأنه لا يوجد التزام بالحصص المائية من قبل المحافظات.

واردف بأن محافظة واسط هي من أكثر المحافظات تجاوزا على الحصص المائية المحددة، ما يفاقم مشكلة المياه التي تواجه العراق.

وأكّد الحمداني أن "مياه الشرب مؤمنة بالكامل". وأوضح أنه بما يخص سلوك كل من تركيا وإيران فيما يتعلّق بالمياه المشتركة وحصة العراق فيها، إن "تركيا وإيران تجاوزتا المواثيق الدولية بشأن المياه".

ويواجه العراق أزمة مائية كبيرة بسبب قيام تركيا بإنشاء عدد من السدود والمشاريع على نهري دجلة والفرات في أراضيها، كذلك قطع إيران التي تواجه نقصاً في المياه أيضا لجريان الماء إلى العراق، ما تسبّب بالجفاف في مناطق ومدن عدّة بالعراق وموجة نزوح لسكان تلك المناطق.