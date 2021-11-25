بلاسخارت تحذر من اللجوء "للترهيب" للتلاعب بنتائج الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- حذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت، الأطراف العراقية من أي محاولات لتأخير إصدار النتائج النهائية للانتخابات والتلاعب فيها تحت وطأة العنف والترهيب.

ودعت بلاسخارت إلى التعامل مع أي مخاوف انتخابية عبر القنوات القانونية القائمة حصراً.

وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال حديثها من بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك.

وقالت بلاسخارت "لا أغالي أن تلك الانتخابات تحققت بشق الأنفس بعد موجة غير مسبوقة من المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد عام 2019".

ونبهت الى انه إذا أفسحت هذه المشاعر والنقاشات المجال أمام دوافع غير ديمقراطية «فعاجلاً أم آجلا، سيُفتح المجال أمام ممارسات (…) لا يمكن التهاون حيالها".

وكانت بلاسخارت بحديثها تشير الى رفض بعض الأحزاب نتائج الانتخابات، بما في ذلك عبر التظاهر والاعتصام وممارسة أعمال العنف. ولفتت بلاسخارت إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معتبرة ذلك "فعلاً شنيعاً لا يمكن إلا أن يدان بأشد العبارات"، مشددة على أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.

ولفتت إلى أن "القنوات القانونية القائمة مفتوحة، وفي حالة العراق، مستخدمة بشكل كبير. لكن حتى الآن، وكما ذكر القضاء العراقي، لا يوجد دليل على وجود تزوير ممنهج".

وحذرت بلاسخارت من أن "أي محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ: كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط، لن تؤدي إلا إلى نتائج عكسية".