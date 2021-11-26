صحة وبیئة

احتجاجات دامية على نقص المياه وسط إيران

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جانب من المواجهات - صورة: وكالة أنباء فارس
جانب من المواجهات - صورة: وكالة أنباء فارس
إيران مياه إيران مواجهات

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع بينما رشق متظاهرون الحجارة وأضرموا النار بدراجة للشرطة في مدينة أصفهان احتجاجا على نقص المياه.

وبحسب وكالة أنباء فارس فإن نحو 500 شخص تجمعوا في مجرى نهر زايندة رود الجاف الذي يعبر وسط المدينة ويعزو مزارعون جفافه لتحويل السلطات مياهه الى محافظة يزد المجاورة.

وعمدت جرافتان الى تدمير خط أنابيب لنقل المياه من أصفهان الى يزد إضافة الى ثلاثة خزانات، مما أدى الى انقطاع مياه الشفة عن عدة مدن في يزد وإصلاحها يتطلب 48 ساعة.

وأطلق رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يرشقونهم بالحجارة في شوارع بالقرب من مجرى النهر.

ووفقاً للإعلام الإيراني إن بعض المتظاهرين حطموا نوافذ سيارة إسعاف وأضرموا النار في دراجة نارية تابعة للشرطة وبعض الأشجار.

وأفادت تقارير صحفية باتفاق بين المزارعين والسلطات الخميس لتوزيع 50 مليون متر مكعب من المياه.

وعلى الرغم من الاتفاق فقد تجمع المئات الجمعة في مجرى النهر بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل "عناصر مشبوهة ومعادية للثورة"، وتبع ذلك حدوث مواجهات، وفقاً للإعلام الرسمي.

وتتواصل الاحتجاجات بشكل شبه يومي في منطقة أصفهان التي تعاني بشدة من الجفاف وشح المياه.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد التقى ممثلين من محافظات أصفهان ويزد وسمنان في وقت سابق هذا الشهر وتعهد بإيجاد حل لمشاكل المياه.

واعتبر المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي هذه القضية مشكلة رئيسية في البلاد، بدون أي ذكر للاحتجاجات.

 

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