سیاسة

علاوي مخاطباً بلاسخارت: كفى تدخلات وركزي على النازحين

"كنّا نتمنى على السيدة جينين ألا تتجنى أكثر على حقوق الشعب العراقي"
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علاوي وبلاسخارت
علاوي وبلاسخارت
العراق العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- انتقد رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي المبعوثة الأممية جينين هينيس بلاسخارت على "تدخلاتها المرفوضة" في الشأن الداخلي العراقي.

وجاء انتقاد علاوي بعد أن قالت بلاسخارت في آخر إحاطة لمجلس الأمن الدولي إنه لا دليل على وجود تزوير ممنهج في الانتخابات التشريعية العراقية التي أجريت الشهر الماضي.

وكتب علاوي على حسابه في تويتر "كنّا نتمنى على السيدة جينين ألا تتجنى أكثر على حقوق الشعب العراقي، والتي سبق وأن شكونا سلوكها وتدخلاتها المرفوضة في الشأن الداخلي إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة".

وقال علاوي "ندعوها مرة أخرى لإيقاف تلك التدخلات والتركيز على مهامها في متابعة قضايا النازحين ومساعدة العراق على تجاوز محنه".

ويشهد العراق توتراً سياسياً منذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات ورفضتها قوى شيعية بارزة فقدت عشرات من مقاعدها النيابية.

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