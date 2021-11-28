استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وابوظبي

أربيل (كوردستان 24)- استأنفت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، رحلاتها ما بين دمشق وأبو ظبي، وفق ما اعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقامت "أجنحة الشام" بتسيير أولى رحلاتها الى ابو ظبي يوم الجمعة، وفق ما اعلن مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة، أسامة ساطع حيث أوضح إن الرحلة حملت 147 راكبا.

وأشار ساطع إلى أن هذه الخطوة تأتي في "إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول إلى أبوظبي لتلبية احتياجات مسافريها وتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بين البلدين".

وتأتي عودة هذه الرحلات الجوية في وقت يجري فيه تقارب بين الحكومة السورية والإمارات.

وكانت الامارات قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية منذ عام 2012 على خلفية قمع حكومة الاسد للاحتجاجات التي اندلعت في 2011.