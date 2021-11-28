سیاسة

استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وابوظبي

author_image سوار أحمد
سوریا أجنحة الشام ابوظبي دمشق

أربيل (كوردستان 24)- استأنفت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، رحلاتها ما بين دمشق وأبو ظبي، وفق ما اعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقامت "أجنحة الشام" بتسيير أولى رحلاتها الى ابو ظبي يوم الجمعة، وفق ما اعلن مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة، أسامة ساطع حيث أوضح إن الرحلة حملت 147 راكبا.

وأشار ساطع إلى أن هذه الخطوة تأتي في "إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول إلى أبوظبي لتلبية احتياجات مسافريها وتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بين البلدين".

وتأتي عودة هذه الرحلات الجوية في وقت يجري فيه تقارب بين الحكومة السورية والإمارات.

وكانت الامارات قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية منذ عام 2012 على خلفية قمع حكومة الاسد للاحتجاجات التي اندلعت في 2011.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف