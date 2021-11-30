صحة وبیئة

الصحة العراقية: احتمال اختراق "أوميكرون" للبلاد في أي لحظة

author_image سوار أحمد
العراق العراق وزارة الصحة سيف البدر أوميكرون

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم الثلاثاء، ان خطر فيروس أوميكرون لا يزال قائما مشيرا الى احتمال أن يخترق البلاد في اي لحظة.

وقال البدر في تصريح للصحفيين، إن "انخفاض معدلات الإصابة وانحسار الموجة الثالثة لا يعتبر أبدا خروجنا من دائرة الخطر، فالخطر لا يزال واردا في العراق ودول المنطقة".

واضاف ان "هناك احتمال اختراق السلالات الجديدة للبلاد في أي لحظة، مع احتمالية ظهور متحورات جديدة"، مشيرا الى ان "الوزارة تعمل على زيادة جهود التثقيف والتوعية الصحية والإعلام عن خطر كورونا".

وشدد على "اهمية التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم التوقف عن تلقي اللقاحات".

واكد أن "الجائحة تعد أزمة وطنية تهدد الشعب وعوائلنا، ويجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية والتعاون على أعلى مستوياته".

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