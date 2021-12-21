الرئيس بارزاني يؤكد على الالتزام بـ"المبادئ الثلاثة" وتصحيح العملية السياسية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق إيرج مسجدي.

وجرى في اللقاء، التباحث حول الوضع السياسي في العراق والانتخابات النيابية والخطوات المتخذة للتقريب بين الأطراف العراقية.

كذلك تم التأكيد على أهمية تنفيذ المبادئ الثلاثة وهي الشراكة والتوافق والتوازن، في الحكم بهدف تحقيق الاستقرار وتفعيل وتصحيح العملية السياسية العراقية.

كما تناول الجانبان العلاقات التي تجمع بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.