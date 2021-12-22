نوري المالكي يصل اقليم كوردستان على رأس "الإطار التنسيقي الشيعي"

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صباح يوم الأربعاء إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكان في استقبال الوفد في مطار اربيل الدولي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، ومسؤول مكتب العلاقات الكوردستانية - العراقية في الحزب علي حسين، ورئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان د. اوميد صباح، ومحافظ أربيل اوميد خوشناو، بالاضافة الى ممثل مكتب الرئيس بارزاني، د. عرفات كرم.

ومن المقرر ان يجري الوفد لقاءات مع كبار قادة إقليم كوردستان، لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة.

وأجريت انتخابات تشريعية مبكرة في العراق في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وفاز التيار الصدري بـ 73 مقعدا من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعدا.