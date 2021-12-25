"نفط العراق" يتعافى ويرفع حجم الإيرادات للشهر الثالث

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت عن تصدير نحو 98 مليون برميل من النفط في الشهر الماضي بإيرادات 7.6 مليار دولار.

وذكرت وزارة النفط العراقية على موقعها الإلكتروني أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في الوسط والجنوب والشمال بلغت 98 مليوناً و192 ألفا و317 برميلاً بإيرادات بلغ 7 مليارات و610 ملايين و850 ألف دولار.

وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 95 مليونا و860 ألفا و149 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و32 ألفا و685 برميلا.

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 77.5 دولاراً.

وقالت وزارة النفط إن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

وارتفعت الإيرادات النفطية إلى معدل غير مسبوق منذ تفشي فيروس كورونا واستقرت عند 7.5 مليارات دولار بعدما كانت تصل إلى النصف.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، على صادرات النفط في نحو 95 بالمئة من عائداته المالية.

وتضررت البلاد بشدة من انهيار أسعار النفط وواجهت أزمة مالية خانقة في أعقاب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 24115 عراقياً لغاية الآن.