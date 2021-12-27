الكاظمي يدعو إلى المضي بـ"العمل المشترك" بشأن الوضع في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إلى المضي بـ"العمل المشترك" بشأن الوضع في سنجار.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال مؤتمر لقيادة العمليات المشتركة في بغداد، إنه يتعين "المضي بالعمل المشترك في سنجار من اجل تعبيد الطريق لانطلاق مشاريع الإعمار والبناء في المنطقة، وتعيد إليها الألفة والمحبة والعمل على سيادة القانون".

وأضاف أن "قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها تعمل معاً في مواجهة الإرهاب وتأمين الاستقرار، وأن عام 2021 سجل تراجعاً في عدد العمليات الإرهابية"، موضحاً أن "الهدف الأساس أمام الأجهزة الأمنية هو حماية الحدود، ومكافحة الإرهاب، وحماية أمن العراق وأمن مواطنيه".

وبين أن "العراق شهد تحديات من نوع آخر، متمثلة بتحديات الوضع الاقتصادي، ومكافحة جائحة كورونا، ومكافحة المخدرات، فضلاً عن تحديات سياسية ساهمت في استنزاف طاقات الأجهزة الأمنية"، وشدد على "ضرورة التعاون معاً لمواجهة كل أشكال التحديات والعمل بروح الفريق الواحد والانضباط وتأكيد الانتماء والولاء للعراق".

وقال الكاظمي "ما زالت أمامنا تحديات، والكثير من العمل لمواجهة هذه التحديات، كالسلاح المنفلت، وتجارة المخدرات والنزاعات العشائرية؛ من هنا لا بد أن نتعاون جميعاً، وزارات أمنية وأجهزة ووكالات استخبارية لمواجهتها والقضاء عليها".