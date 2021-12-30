مع مطلع العام الجديد.. كوردستان تشهد موجة ثلوج وأمطار

أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، انه من المتوقع أن تجتاح موجة ثلوج وأمطار إقليم كوردستان والعراق مع مطلع العام الجديد.

وذكرت الهيئة في بيان ان الموجة تستمر على مرحلتين، الأولى بهطول الأمطار يوم الأحد المقبل حيث تبدأ بأمطار متقطعة تشمل جميع مناطق إقليم كوردستان ليلة السبت.

أما المرحلة الثانية فتبدأ يوم الاثنين المقبل، حيث تشمل أمطاراً قوية وبَرَد بكافة مناطق إقليم كوردستان، ورجحت في الوقت نفسه حدوث سيول وفيضانات، وتساقط الثلوج في بعض مراكز المدن والبلدات والمناطق الجبلية بالخصوص في إقليم كوردستان.