صحة وبیئة

مع مطلع العام الجديد.. كوردستان تشهد موجة ثلوج وأمطار

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الانواء اقليم كوردستان حالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، انه من المتوقع أن تجتاح موجة ثلوج وأمطار إقليم كوردستان والعراق مع مطلع العام الجديد.

وذكرت الهيئة في بيان ان الموجة تستمر على مرحلتين، الأولى بهطول الأمطار يوم الأحد المقبل حيث تبدأ بأمطار متقطعة تشمل جميع مناطق إقليم كوردستان ليلة السبت.

أما المرحلة الثانية فتبدأ يوم الاثنين المقبل، حيث تشمل أمطاراً قوية وبَرَد بكافة مناطق إقليم كوردستان، ورجحت في الوقت نفسه حدوث سيول وفيضانات، وتساقط الثلوج في بعض مراكز المدن والبلدات والمناطق الجبلية بالخصوص في إقليم كوردستان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف