اعتقال ستة متهمين بانتمائهم لداعش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر أمنية لكوردستان 24 إن القوات الأمنية العراقية اعتقلت ستة اشخاص متهمين بانتمائهم لتنظيم داعش حيث كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات في محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وقالت مصادر من جهاز الأمن الوطني العراقي إنه "تم اعتقال المشتبه بهم في ثلاث مناطق مختلفة من المحافظة، بما في ذلك حي بنجا علي وفيلاك وجنوب كركوك".

واضافت المصادر ان المعتقلين هم جزء من " شبكة خطيرة " خططت لتنفيذ " هجمات ارهابية " فى مدينة كركوك المتنازع عليها .

وقتلت قوات الأمن مؤخرا انتحاريين اثنين في كمين في منطقة الرياض الفرعية في كركوك. وقالت المصادر لكوردستان 24 إن المعتقلين "على صلة" بأولئك الذين قتلوا في ذلك الكمين.

وسيطر تنظيم داعش على ما يقرب من ثلث العراق في أوائل عام 2014، عندما أعلن التنظيم خلافته التي نصبها لنفسه. واستعاد العراق جميع أراضيه من خلافة داعش بعد ثلاث سنوات من القتال العنيف بدعم من القوات الوطنية والدولية.

ولا تزال فلول داعش تنشط في الأراضي المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، وقد كثفت مؤخرا هجماتها ضد القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.

وخلال أقل من شهر، قتل أكثر من 20 شخصا، بمن فيهم مقاتلون في البيشمركة، في هجمات لمسلحي داعش.

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي أنهى فيه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، مهمته القتالية في العراق. واصبحت مهمة التحالف في العراق الآن مهمة استشارية وتدريبية فقط.

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رسميا يوم الأربعاء عن انتهاء مهام قوات التحالف الدولي القتالية، في العراق، وأعرب عن تقديره لهم لدعمهم ضد المتشددين.