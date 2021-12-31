برلمان إقليم كوردستان: من الضروري أن تتوصل اربيل وبغداد إلى اتفاق شامل استنادا للدستور

أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئاسة برلمان إقليم كودستان اليوم الجمعة، على أهمية أن تتوصل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الى اتفاق شامل، استنادا الى المبادئ الدستورية.

وجاء ذلك خلال رسالة تهنئة لرئاسة البرلمان بمناسبة العام الجديد.

وهنأ البيان شعب إقليم كوردستان والعراقيين جميعا بمناسية قدوم العام الجديد كما دعا كافة الأطراف السياسية الى توحيد الصف والتعامل بروح التسامح والتكاتف مع بعضها وتهيئة الأرضية لنيل استحقاقات وحقوق إقليم كوردستان.

وفي الوقت نفسه شدد البيان على أهمية أن تتوصل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الجديدة إلى اتفاق شامل في ضوء المبادئ الدستورية لحل جميع مشاكلهما وإيجاد حل لجميع المشاكل والخلافات.

وقال البيان "نأمل أن يكون العام الجديد عاما من السلام والسعادة للجميع، وأن يكون بداية مشرقة لتحسين حياة الناس، وإرساء حقوق الشعب، وتعزيز المؤسسات الوطنية، التي قدم شعب كوردستان من أجلها تضحية غير مسبوقة".