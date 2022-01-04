الرئيس بارزاني والمشهداني يؤكدان على "المبادئ الثلاثة" للشراكة في الحكم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء رئيس السن في مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، وبحث معه جملة ملفات.

وجرى في الاجتماع التباحث حول الوضع السياسي في العراق ما بعد الانتخابات، وكيفية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، فضلاً عن التصورات إزاء المستجدات السياسية.

وتم التشديد في الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمبادئ الثلاثة الشراكة والتوافق والتوازن في الحكم، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق واستحقاقات المواطنين والمكونات العراقية.