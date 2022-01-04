سیاسة

الرئيس بارزاني والمشهداني يؤكدان على "المبادئ الثلاثة" للشراكة في الحكم

"تم التشديد على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار حقوق واستحقاقات المواطنين والمكونات العراقية"
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
کوردستان إقليم كوردستان الرئيس مسعود بارزاني محمود المشهداني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء رئيس السن في مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، وبحث معه جملة ملفات.

وجرى في الاجتماع التباحث حول الوضع السياسي في العراق ما بعد الانتخابات، وكيفية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، فضلاً عن التصورات إزاء المستجدات السياسية.

وتم التشديد في الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمبادئ الثلاثة الشراكة والتوافق والتوازن في الحكم، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق واستحقاقات المواطنين والمكونات العراقية.

 

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