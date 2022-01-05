بعد 141 يوما.. المعتقل الفلسطيني هشام أبو هواش ينهي إضرابه عن الطعام في سجون اسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أوقف المعتقل الفلسطيني لدى إسرائيل هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام المستمر منذ 141 يوما احتجاجا على اعتقاله من مسقط رأسه في الضفة الغربية المحتلة بدون توجيه تهم إليه أو محاكمته.

وستم الإفراج عن أبو هواش البالغ من العمر 40 عاما في 26 شباط/فبراير المقبل وهو موعد نهاية مدة حبسه الإداري الذي لن يجدد حسب اتفاق أبرمه مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون.

وقال جواد بولس محامي المعتقل الفلسطيني هشام أبو هواش مساء الثلاثاء إن موكله أوقف إضرابا عن الطعام استمر 141 يوما احتجاجا على اعتقاله من قبل إسرائيل، بموجب اتفاق يمهد للإفراج عنه نهاية شباط/فبراير.

وصرح بولس بالقول إن موكله الذي عاده في المستشفى الإسرائيلي حيث يخضع للمراقبة الطبية "وافق على إنهاء إضرابه عن الطعام. وتناول الشاي وكل شيء على ما يرام".

وبموجب اتفاق أبرم بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين سيفرج عن أبو هواش في 26 شباط/فبراير موعد انتهاء اعتقاله إداريا لمدة ستة أشهر الذي لن يجدد حسب ما قال بولس واصفا ذلك بأنه "انتصار" لأبو هواش الذي تحتفل عائلته بقرب الإفراج عنه في مسقط رأسه دورا في الضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ أبو هواش الأربعين من العمر وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي وتشتبه إسرائيل في أنه مرتبط بهجمات على الدولة العبرية. وكان باشر إضرابا عن الطعام في آب/أغسطس الماضي احتجاجا على توقيفه من دون توجيه التهم إليه او محاكمته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ويخضع أبو هواش وهو أب لخمسة أطفال للاعتقال الإداري الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بتوقيف الشخص من دون توجيه التهمة إليه مدة ستة أشهر قابلة للتجديد.