على وقع ارتفاع حدة المعارك.. رابع جولة مفاوضات بين روسيا واوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- يستأنف الروس والأوكرانيون المفاوضات عبر الفيديو صباح الاثنين بحسب العضو في الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا. وكان الفشل مصير اللقاءات الثلاث الأولى بين الجانبين في بيلاروسيا ثم اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا الخميس الماضي.

وتأتي هذه الجلسة الجديدة من المباحثات مع توسع رقعة النزاع العسكري بين البلدين مع وصول المعارك إلى الغرب الأوكراني غير بعيد عن حدود الناتو.

إلا أن المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي توقع الأحد تسجيل تقدم في المفاوضات والاقتراب من الحصول على" موقف مشترك بين الوفدين وإلى وثائق لتوقيعها". "وكان بوتين قد تحدث الجمعة عن تقدم إيجابي" في المفاوضات، في حين أشار نظيره الأوكراني زيلينسكي إلى تبني روسيا "نهجا مختلفا بشكل جوهري" في المحادثات.

وقتل آلاف الجنود منذ نحو 20 يوما أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 شباط/فبراير. وأفادت كييف السبت عن مقتل "حوالى 1300" جندي أوكراني. من جهتها، أعلنت موسكو في الثاني من آذار/مارس عن مقتل 498 جنديا ولم يتم تحديث الحصيلة مذاك، بينما تحدث البنتاغون عن ألفين إلى أربعة آلاف قتيل في صفوف الجنود الروس خلال 14 يوما.