الكاظمي: حلبجة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء إن حلبجة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريماً لتضحياتها.

وفي مثل هذا اليوم قبل 34 عاماً، أُزهقت أرواح خمسة ألاف شخص معظمهم من النساء والأطفال في قصف بالطائرات العراقية بمختلف أنواع الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

وكتب الكاظمي على حسابه في تويتر إن " حلبچة شهيدة الطغيان الشاهد على نضال شعبنا من أجل قيم العدالة ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم وأملهم في عراق ديمقراطي تُراعى فيه إرادة الشعب ومصالحه وتصان كرامته وحقوقه".

وأضاف أن "حلبچة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريماً لتضحياتها وسنبذل الجهود لتحقيق ذلك".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في بيان صدر في وقت سابق من اليوم إن الحكومة الاتحادية لم تعامل حلبجة كمحافظة بالمستوى المطلوب.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد جددت مطالبتها للحكومة العراقية بتعويض ذوي الضحايا وبما يليق بهم مادياً ومعنوياً.