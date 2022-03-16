مسرور بارزاني: الحكومة الاتحادية ما زالت لا تعامل حلبجة كمحافظة بالمستوى المطلوب

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 16 آذار (مارس) 2022، بياناً بمناسبة حلول الذكرى السنوية لقصف حلبجة بالسلاح الكيماوي.

وفيما يلي نص البيان:

في الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين للهجوم الكيماوي الذي ارتكبه النظام البعثي العراقي ضد حلبجة، ننحني إجلالاً وإكباراً لشهداء هذه المجزرة الوحشية، مستحضرين في وجداننا ذكراهم الخالدة بإكرام وتقدير.

لا يخفى على أحد بأن حلبجة تمثل مركزاً تنويرياً مهماً ومهداً لكوكبة من الشعراء والكتّاب والعلماء والحكماء وكل ما يُشار إليه بالبَنَان في كوردستان، ومكانتها متجذرة وراسخة في أفئدة الكوردستانيين وضمائرهم، وغدت واحدة من أبرز رموز شعب كوردستان في التضحية والفداء من أجل نيل الحقوق.

وفي هذه الذكرى الأليمة، نجدد التأكيد بأن على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه أسر الشهداء والجرحى والمتضررين بفعل الهجوم الكيماوي على حلبجة، وسائر ضحايا الإبادة الجماعية والمناطق الكوردستانية الأخرى المتضررة، وتعويضهم بموجب المادة 132 من الدستور، واحترام نضالات أهالي حلبجة وكفاحهم وتضحياتهم الجسام، ليتسنى تقديم كل ما يستحقه أبناء هذه المدينة العزيزة من خدمات تليق بهم وتخفف من معاناتهم القائمة.

ورغم أن حكومة إقليم كوردستان جعلت حلبجة محافظةً منذ سنوات عدة، إلا أن ما يُؤسف له أن الحكومة الاتحادية ما زالت لا تعامل حلبجة كمحافظة بالمستوى المطلوب، إذ لا تزال إجراءاتها اللازمة في تحويلها إلى محافظة تعترضها مشاكل وعقبات جمة.

ومن هنا، ندعو المسؤولين في الحكومة الاتحادية إلى حسم هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وأنْ لا يتم تجاهل هذه المسألة بعد الآن، فيما ستواصل حكومة إقليم كوردستان استكمال الهيكل الإداري لمحافظة حلبجة، وذلك بإنشاء ما تبقى من دوائر ومؤسسات حكومية.

ستبقى حكومة إقليم كوردستان مَدينةً لعوائل شهداء حلبجة وجميع شهداء كوردستان، واضعةً خدمة المحافظة وأهاليها الكرام في صلب أولوياتها.

سلام على الأرواح الطاهرة لشهداء حلبجة وشهداء كوردستان كافة..



مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

16 آذار (مارس) 2022