فؤاد حسين: بغداد تؤيد تكثيف العمل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الروسي الأوكراني

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت إن بلاده تؤيد الجهود الدبلوماسية لانهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا.

جاء ذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، حسبما أفادت الخارجية العراقية على موقعها الإلكتروني.

وبحث الجانبان تطورات الحرب الأوكرانية - الروسية، فيما قال الوزير العراقي إن بغداد تؤيد "تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي وإنهاء العمليات العسكرية والعمل على التهدئة وضبط النفس واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول على أراضيها".

ويوم الخميس، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقاء مع القائم بالأعمال بالسفارة الأوكرانية لدى بغداد إن بلاده تدعم كل الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كان العراق قد امتنع عن التصويت لصالح قرار للأمم المتحدة يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي أدى إلى نزوح ما لا يقل عن مليوني شخص.

وأكد الكاظمي أن بلاده تدعم "كل الجهود الهادفة إلى إنهاء العمليات العسكرية" بين البلدين واستئناف الحوار.

وسبق أن عبّر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عن مواقف مماثلة بشأن الصراع المستمر، والذي تشمل آثاره الاقتصادية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أنحاء مختلفة من العالم ولا سيما العراق.

وكان ما يقرب من 5200 مواطن عراقي يعيشون في أوكرانيا قبل اندلاع الحرب، التي تسببت في تقطع السبل بالكثير منهم، بينما وأعلنت الخارجية العراقية أنها أعادت 20 من مواطنيها، بينهم نساء وأطفال، إلى ديارهم، حيث كانوا محاصرين في سومي.