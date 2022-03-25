سیاسة

البرلمان يعلن توقيت جلسة السبت ويحصر أعمالها بانتخاب رئيس البلاد

لم ينجح البرلمان العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة أخفق في عقدها مطلع شهر شباط فبراير الماضي
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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
العراق العراق انتخاب رئيس الجمهورية السباق الرئاسي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البرلمان العراقي اليوم الجمعة عن جدول أعمال جلسة السبت، مشيراً إلى أنها ستعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً وستخصص لانتخاب رئيس البلاد.

ولم ينجح البرلمان العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة أخفق في عقدها مطلع شهر شباط فبراير الماضي وذلك بعد مقاطعة أغلب الكتل النيابية للجلسة.

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ثم قرر بعدها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قبل أن تبت المحكمة الدستورية بعدم صحة تلك الإجراءات، لكنها أشارت إلى أن فتح باب الترشح يتم فقط من خلال تصويت مجلس النواب وليس بقرار من هيئة رئاسته.

وبعد ذلك، صوّت البرلمان العراقي في السادس من شهر آذار مارس الجاري على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية.

وفي منتصف الشهر الجاري قرر الحلبوسي تحديد 26 من الشهر الجاري موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط اعتراض قوى الإطار التنسيقي الشيعي.

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية 40 شخصاً بينهم وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد الذي يعد الأوفر حظاً للمنصب.

وريبر أحمد هو مرشح الرئاسة العراقية عن تحالف (إنقاذ وطن) الذي يضم التحالف الثلاثي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة.

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