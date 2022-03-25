هجوم للحوثيين يستهدف منشأة لشركة أرامكو.. وواشنطن تندد

أربيل (كوردستان 24)- شنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الجمعة هجمات على منشآت طاقة سعودية، فيما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية إصابة محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو العملاقة للنفط في جدة مما تسبب في اندلاع حريق في صهريجين لكن دون وقوع إصابات.

وتصاعد عمود ضخم من الدخان الأسود في مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر، حيث يقام سباق الجائزة الكبرى السعودي في مطلع الأسبوع المقبل.

وقال بيان للتحالف في وسائل الإعلام الحكومية إنه تمت السيطرة على الحريق. وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في لقطات حية بثتها قناة الإخبارية المملوكة للسعودية.

وفي أعقاب الهجوم، نقلت الوكالة الرسمية السعودية عن وزارة الطاقة قولها اليوم الجمعة إن المملكة لن تتحمل المسؤولية عن نقص إمدادات النفط في الأسواق العالمية الناجم عن هجمات الحوثيين على منشآتها النفطية.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت في وقت سابق أن التحالف أحبط سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ شنها الحوثيون.

يأتي التصعيد الحوثي مع محاولة المبعوث الخاص للأمم المتحدة تأمين هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان وقبل استضافة الرياض الأطراف اليمنية للتشاور في وقت لاحق من هذا الشهر.

ونددت واشنطن بالهجمات على حليفتها السعودية وقالت إنها تواصل العمل مع الرياض لتعزيز دفاعاتها في الوقت الذي تعمل فيه من أجل حل دائم للصراع في اليمن.

وقالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "الهجمات غير مقبولة وتؤثر أيضاً على البنية التحتية السعودية فضلاً عن المدارس والمساجد وأماكن العمل".

وتسبب هجوم للحوثيين على المملكة في مطلع الأسبوع الماضي في انخفاض مؤقت في الإنتاج في مصفاة وحريق في محطة لتوزيع المنتجات البترولية.

وفي 11 آذار مارس استهدف الحوثيون مصفاة في الرياض مما أدى إلى اندلاع حريق محدود.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس آذار 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.